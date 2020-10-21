Владимирской области из федерального бюджета выделят деньги на строительство двух социальных объектов

Министерство труда и социальной защиты предусмотрело федеральное финансирование на строительство жилого корпуса сопровождаемого проживания для нужд пожилых и инвалидов в доме-интернате в Гусь-Хрустальном и социального городка в Киржаче. Они будут созданы в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

В проект распоряжения Правительства России ведомство предлагает включить на эти цели более 255 млн рублей, из них – 23,5 млн рублей на корпус в пос. Гусевский в 2021 году и 231,6 млн рублей на начало строительства социального городка в Киржаче в 2022 году.

Вместе с тем, ранее в федеральном бюджете на 2022 год на возведение корпуса в Гусевском уже предусмотрено 148,23 млн рублей. Всего на строительство и оснащение этого объекта, открытие которого запланировано на 2023 год, будет привлечено 268,5 млн рублей федеральных средств.

Жилой корпус сопровождаемого проживания на 130 мест для нужд пожилых и инвалидов в интернате в Гусевском будет соответствовать всем современным нормам и требованиям. Проживающие будут размещаться в одно- и двухместных комнатах с коммунальными удобствами. Кроме того, для маломобильных проживающих предусмотрены функциональные регулируемые кровати, вертикализаторы, необходимое реабилитационное оборудование. В корпусе будут гостиные, буфеты и даже зимний сад.

Еще одной «изюминкой» нового объекта станет Отделение для обучения постоянному сопровождаемому проживанию. Жилые помещения в нем по типу квартир будут использоваться для обучения инвалидов самостоятельному проживанию и для их адаптации к новым условиям жизнеустройства.

Кроме того, в ближайшие годы планируется строительство социального городка в Киржаче и нового комплексного центра со стационарным отделением в Юрьеве-Польском.