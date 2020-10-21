Юных владимирцев научат создавать мультики в библиотеке

Совместный проект Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи и общественной организации в поддержку чтения «Буквица» стал победителем номинации «Точки роста» конкурса «Школа филантропии» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

В рамках проекта «Мультяшки читают» библиотекари научатся создавать мультфильмы по произведениям современных авторов, а затем научат этому детей в открытых при библиотеках мульстудиях. На средства гранта будет закуплены все необходимые расходные материалы.

В курс включены все этапы производства анимационного фильма - от написания сценария до озвучания и монтажа.

На занятиях дети вместе с библиотекарями выберут и изучат произведение, разработают героев, декорации и «спецэффекты», напишут сценарий, составят раскадровку, выберут технику анимации. В процессе съемок каждый из участников группы по очереди «примерит» на себя роли: режиссера, оператора, аниматора.

Для самых активных участников проекта будет организована экскурсия и мастер-класс на студии «Союзмультфильм». Кроме того, ребята смогут презентовать свои мультфильмы и пообщаться лично с авторами произведений, по которым мультфильмы были сняты.