Владимирцы стали больше денег тратить на продукты

Владимирстат проанализировал, как изменилась структура потребительских расходов жителей Владимирской области. По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств во 2 квартале 2020 года больше всего денег владимирцы тратят на продукты – 44,4%, доля которых по сравнению со 2 кварталом 2019 года увеличилась на 9 процентных пункта. При этом селяне выделяют на это больше средств – 52,6% бюджета, а горожане – 42,6%. В прошлом году за аналогичный период эти цифры были 49,1% у жителей села, 33,1% - у горожан. В то же время произошло снижение доли расходов на непродовольственные товары с 36,1% до 29,7% и доли расходов на услуги с 25,6% до 24,4%. Меньше стали и питаться в кафе: в этом году селяне в принципе отказались от такой услуги, горожане потратили на это 0,5% бюджета, а в прошлом году жители сел и деревень хоть иногда, но ели в кафе и столовых, выделяя на это 0,3% от своих доходов, а жители городов тратили на такое удовольствие 1,9%.