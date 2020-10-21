Членов Гусевской группировки будут судить за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Во Владимирской области направлено в суд уголовное дело в отношении организованной преступной группы, действовавшей на территории Владимирской и Волгоградской областей в 90-е и 2000-е годы. Под суд пойдут лидер группировки Андрей Муртазин, уже осужденный на длительный срок, его брат и еще один сорокасемилетний член группировки, тоже отбывающий срок. По версии следствия, с сентября 2000 года по ноябрь 2010 года ранее судимый организатор и руководитель преступной группы на территории Волгоградской и Владимирской областей Андрей Муртазин незаконно приобретал оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. С помощью других членов группировки он перевез весь арсенал в Гусь-Хрустальный и спрятал в тайниках. Но в ноябре 2010 года, опасаясь проведения обысков в домах участников группировки, ее лидер привлек обратился к брату, не являвшемуся членом организованной группы. И брат до конца декабря прошлого года хранил в своем гараже у дома переданные ему предметы. 23 декабря 2019 года вышеуказанные оружие и боеприпасы обнаружены и изъяты правоохранительными органами. Как напоминает областная прокуратура братья Муртазины с 1998 по декабрь 2010 года в составе организованной преступной группы совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, носящие корыстно-имущественный характер в отношении местных предпринимателей. Также Муртазины и сорокасемилетний подельник признаны виновными в незаконном лишении человека свободы, не связанное с его похищением, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.