На пожаре в Гусь-Хрустальном погиб мужчина

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

20 октября в 23.22 загорелась квартира многоквартирного жилого дома по адресу г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 39.На место в течение нескольких минут прибыли подразделения Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона.

Когда пожарные приехали на место, горела крыша жилого двухэтажного 12-квартирного дома по всей площади 600 кв.м. Из 12 квартир жилыми были 5. Пожарные не допустили распространения огня, оперативно ликвидировали пожар крыши и второго этажа и не дали огню перейти на квартиры первого этажа.

- Из дома до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 19 человек, из них 7 детей. Они были размещены в Едином социально-культурном центре, расположенном поблизости. Сейчас администрацией города во взаимодействии с социальными структурами решается вопрос о предоставления жилья и иной помощи жителям пострадавшего дома, - рассказали в областном управлении МЧС.

В ходе тушения на месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины.

Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже известно, что дом был признан аварийным в 2013-м году, в 7 из 12 квартир никто не проживал.

К ликвидации последствий пожара привлекались 9 единиц техники и 25 человек личного состава.