С 22 октября- 2 ноября Владимирский театр кукол примет участие в Международном фестивале "Соломенный жаворонок в сети/ PRO"

Фестиваль кукольных спектаклей для взрослых зрителей «Соломенный жаворонок» — первый в России Международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя. В 2020 году Челябинский театр кукол проводит фестиваль в формате онлайн.

Наш театр представит спектакль "Матренин двор" по рассказу Александра Солженицына. Рассказ о нашей землячке Матрене никого не оставляет равнодушным.

Все трансляции будут доступны на YouTube-канале