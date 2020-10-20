Во Владимирской области появится департамент молодежной политики и общественных проектов

Новый департамент будет отвечать за формирование и осуществление государственной политики в отношении молодежи, ее вовлечения в реализацию общественно значимых проектов, в том числе в рамках поощрения добровольческого (волонтерского) движения. Для создания ведомства в областной администрации убрали два комитета - по молодежной политике и по социальной политике. Как отмечают чиновники, численность служащих и расходы останутся на прежнем уровне, зато преобразование поможет эффективнее работать и расходовать бюджетные средства. Также в областной администрации указали, что создавать новые ведомства больше не планируют.