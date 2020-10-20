Во Владимирской области меньше рожают и чаще умирают

За первый восемь месяцев этого года – с января по август – в области родилось 6593 ребенка, а в 2019 малышей появилось на тысячу с лишним больше - 7779. Рождаемость на каждую тысячу населения упала с 8,6 до 7,3 человека. А вот смертность, наоборот, выросла. За восемь месяцев скончалось 15249 человек, в прошлом году за такой же период умерло 14270 человек. Коэффициент смертности увеличился на 7,6%. В сентябре в регионе также умерло больше людей, чем появилось на свет: родилось 949 человек, а умерло 1879.

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