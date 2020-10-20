У главы Владимира появилось четыре советника

Андрей Шохин в сентябре на первой сессии нового горсовета анонсировал появление института советников, которые призваны не только взглянуть со стороны свежим взглядом и предложить главе города обоснованные и максимально эффективные решения, но и лично поучаствовать в работе над их исполнением. Трудиться они будут преимущественно на общественных началах. Количество советников не регламентировано, а набирать советников будут постепенно. Сейчас советником главы города Владимира по промышленной и инвестиционной политике будет назначен Алексей Русаковский, советником по вопросам экономики - Дмитрий Осипов, советником по вопросам образования, физической культуры и спорта - Дмитрий Кушпита, советником по вопросам здравоохранения, поддержки инвалидов и развитию доступной среды - Любовь Кац. Как отмечают в городской администрации, первые советники главы города Владимира приступят к работе после оформления соответствующих документов. Формирование пула советников продолжается.