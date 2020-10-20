Владимирский предприниматель пытался взыскать с продавщиц пять с половиной миллионов недостачи

Владимирский бизнесмен владеет несколькими пунктами продажи оптово-розничной торговли, в том числе секцией на рынке «Ополье». С февраля 2006 года у него работали две продавщицы, с каждой из них был заключен договор о полной материальной ответственности. В марте этого года предприниматель решил провести инвентаризацию в этой секции и по ее результатам обнаружил гигантскую недостачу - 5 594 771 рублей. По ее результатам была проведена служебная проверка, вину сотрудницы признали и даже частично погасили долг. И владимирец подал иск в суд, прося взыскать с продавщиц материальный ущерб в размере 2 671 385 рублей и 2 697 385 рублей. Представители ответчиков возражали, считая, что оснований взыскивать с них всю сумму нет. Как установлено в судебном заседании, в секции работали два продавца, однако передача материальных ценностей между ними при передаче смены не происходила. Доступ к тетради учета была у каждой них. По мнению Фрунзенского районного суда, инвентаризация проведена с нарушениями, размер ущерба не доказан, а предоставленные истцом документы, свидетельствующие о недостаче товарно-материальных ценностей, не могут быть приняты в качестве допустимых доказательств. В итоге суд отказал в удовлетворении требований предпринимателя. Решение не вступило в законную силу.