В Коврове троллейбус врезался в столб

20 октября около 15.20 в городе Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса.

- По предварительной информации, на перекрестке улиц Чкалова и проспекта Ленина произошел наезд троллейбуса на столб, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

По состоянию на 15.40 за медицинской помощью обратились 7 пассажиров транспортного средства. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Пользователи соцсетей выложили фотографии, на которых видно, что после удара столб наклонился. Говорят, что водитель был трезвым.

Информация уточняется.