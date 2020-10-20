В Муроме сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в разбое

В Муроме сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на работника магазина.

Около полуночи 16 октября в одном из развлекательных заведений Мурома произошел конфликт между посетителями, который перерос в драку. На просьбу работников кафе покинуть заведение мужчины никак не реагировали. Администратор нажала кнопку тревожной сигнализации. Оперативно прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали нарушителей и доставили в отдел полиции.

Позже было установлено, что один из задержанных - ранее судимый 21-летний уроженец Владимира. В этот же день он, угрожая ножом продавцу магазина в деревне Высоково Селивановского района, похитил из кассы около 8 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.