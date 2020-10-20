«Патриарший сад» открывает виртуальный лагерь для школьников

Станция юных натуралистов «Патриарший сад» приглашает школьников 1-7 классов в онлайн-лагерь "Жизнь в объективе: городские зарисовки", занятия в котором пройдут с 26 по 30 октября. Организаторы обещают, что школьники смогут общаться друг с другом и педагогами, узнают много нового и получат памятные дипломы. Программу обещают насыщенную: тематические студии, мастер-классы, увлекательные квесты, уроки блогерства, квизы, арт-косплей, информационный дайджест, творческие оффлайн-задания и многое другое. Виртуальное общение пройдет в группе лагеря в одном из мессенджеров, тематические студии - на платформе Zoom. Заниматься в лагере ребята будут ежедневно с 10:00 до 14:00, но с перерывами. Занятия в лагере будут бесплатными, но чтобы записаться, нужно заполнить анкету по ссылке https://forms.yandex.ru/u/5f8959c01df024175ea78d2b/