Маму из Вязников оштрафовали за несделанный вовремя тест на коронавирус

Жительницу Вязниковского района в середине октября оштрафовали за нарушение санитарных правил. Вернувшись со своим несовершеннолетним ребенком из Турции, она не сдала, как положено, в течение трех дней тест на коронавирус. И, соответственно, не разметила результаты обследования на портале Госуслуги. Учитывая, что это нарушение могло привести к заболеванию местных жителей новой коронавирусной инфекцией, Вязниковский городской суд оштрафовал женщину на пятнадцать тысяч рублей. Кстати, это не первые вернувшиеся из-за границы владимирцы, наказанные за такое административное правонарушение. Двух ковровчанок, тоже прилетвиших из Турции также оштрафовали на пятнадцать тысяч рублей каждую.