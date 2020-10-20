В Гусь -Хрустальном женщина украла из магазина хрустальную ложку и спрятала ее в зонт

фото с сайта областного УМВД

В одном из магазинов Гусь-Хрустального произошла кража. С витрины торгового зала исчезла хрустальная ложка стоимостью больше 7 тысяч рублей.

- Прибывшие на место полицейские опросили сотрудников магазина и возможных очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего личность подозреваемой была установлена. Ею оказалась 53-летняя безработная местная жительница, - рассказали в областном управлении МВД.

Злоумышленница во всем призналась и пояснила, что находясь в магазине, убедившись, что за ней никто не наблюдает, похитила с витрины хрустальную ложку, которая ей понравилась, и, спрятав ее в зонт, вышла из торговой точки.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Похищенное имущество изъято.