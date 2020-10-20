Частный гид во Владимире выиграл суд у ВСМЗ

Частный гид Алексей Рагимханов, известный как Валентиныч, водит экскурсии по Владимиру и области уже несколько лет по разработанным им сорока с лишним маршрутам. Но с 2017 года Владимиро-Суздальский музей-заповедник запретил частным гидам проводить экскурсии без специальной аккредитации, которая выдается после сдачи экзамена. Она выдается не бесплатно – придется заплатить от 1400 (за право водить экскурсантов только по Муромцево) до 24 тысяч рублей (за право водить экскурсии по маршруту Владимир-Боголюбово-Суздаль-Кидекша-Муромцево). Алексей Рагимханов продолжал проводить авторские экскурсии, но без посещения музеев, показывая гостям памятникам только на снаружи. Но летом на экскурсии в селе Кидекша около церкви Бориса и Глеба сотрудник музея попросил прекратить незаконную экскурсию, а когда частный гид отказался, посчитав, что находится на территории и разговаривать может каждый, представители музея обратились в полицию, которая и передала дело в суд. Экскурсовода обвиняли в административном правонарушении «Самоуправство», но мировой суд прекратил производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения. Решение не вступило в законную силу.