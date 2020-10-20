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Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области за сутки заболели новой коронавирусной инфекцией 81 человек

Сегодня без разбивки по районам
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Удивительное дело, но 20 октября впервые за долгое время Роспотребнадзор не обновил данные по коронавирусу с утра. В итоге, официальная сводка появилась лишь днем, и даже без разбивок по районам и городам Владимирской области.

Не известно, что конкретно произошло, однако пока у нас есть данные лишь по общему числу заболевших, а также статистика по выздоровевшим и умершим.

На данный момент известно лишь, что за сутки заболели вирусом Covid-19 81 человек. Одновременно с этим за сутки выздоровели 37 жителей региона. И впервые за последние пять дней нет умерших от коронавируса.