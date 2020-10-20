. Фото: Виктория СУХОВА

То, о чем мечтали все дети и втайне желали взрослые, случилось! Во Владимирской области выпал первый снег. Причем сначала снегопад начался в районах.

Жители 33 региона еще с утра сообщали о метелице в Суздальском районе, а также в Сновицах. А уже к обеду туча со снегом накрыла и областной центр. Это уже была не мелкая крупа, а полноценные снежные хлопья.

Впрочем, радоваться пока рано. Как всегда, первый снег быстро сойдет. Тем более что и погода этому поспособствует. Уже в пятницу, если верить синоптикам, должно сильно потеплеть - до +12 градусов. В довершение к этому будут идти дожди. Так что первый выпад зимы смоет. Зато если верить народным приметам, через месяц мы можем ждать уже полноценную зиму, когда снег уляжется с концами до самой весны.