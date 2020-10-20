Сгоревшая сковородка чуть не стоила жизни жительнице Владимира

Вечером 19 октября во Владимире произошел пожар. Черный едкий дым валил из квартиры дома 43 на улице Верхняя Дуброва. Через считанные минуты к месту происшествия прибыли пожарные Владимирского пожарно-спасательного гарнизона.

- На газовой плите дымилась сковорода со сгоревшей пищей. Отсюда и сильное задымление. Пожарные выключили газ, сковороду поместили в раковину с водой, - рассказали в областном управлении МЧС.

На месте происшествия нашли 48-летнюю хозяйку. Пожарные вынесли пострадавшую на улицу. Она получила отравление угарным газом и госпитализирована.

К ликвидации этого происшествия привлекались 5 единиц техники, 13 человек.