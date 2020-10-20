В Муроме лучшие боксеры России боролись за титул сильнейшего

фото департамента физкультуры и спорта

С 15 по 18 октября в «Спортивной школе олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва» уже в четвертый раз прошел традиционный турнир по боксу «Памяти мастера спорта СССР В.И. Кузнецова».

- Бокс – базовый вид спорта, который входит в программу современных Олимпийских игр. На данный момент в нашем регионе им профессионально занимаются около 5500 спортсменов, из которых примерно 1400 – юные воспитанники спортивных школ. Подготовкой боксеров в нашей области занимаются 80 высокопрофессиональных штатных тренеров. Уверен, что с каждым годом эти цифры будут только расти, - заявил Алексей Сипач, директор департамента физкультуры и спорта.

Традиционно на турнир съезжаются боксеры из центральных регионов России: Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской, Белгородской, Костромской и Владимирской областей. Ежегодно география участников расширяется – в этом году на соревнованиях выступили спортсмены из Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Всего в 2020 году на турнире «Памяти мастера спорта СССР В.И. Кузнецова» приняли участие более 120 боксеров. Все спортсмены показали отличную технико-тактическую и физическую подготовку. 33 боксера из Владимирской области стали победителями и призерами соревнований и были награждены дипломами, медалями и ценными подарками.