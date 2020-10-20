Ковровской спортшколе "Мотодром Арена" выделили деньги на покупку мотоцикла

585 тысяч рублей на покупку новой техники для мотокроссменов выделили из резервного фонда администрации Владимирской области.

Воспитанником спортивной школы «Мотодром Арена» является 13-летний Семен Рыбаков – трехкратный победитель Первенства России, бронзовый призер Первенства Европы, а на Чемпионате мира он вошел в десятку лучших юных мотогонщиков.

- Мотоциклетный спорт – один из самых мужественных. Дух захватывает, когда мощные машины проносятся на огромной скорости по виражам трассы. Принял решение выделить деньги на покупку нового кроссового мотоцикла для ковровской спортшколы, соответствующего всем современным требованиям. Инвестиции в перспективную молодежь – самые, на мой взгляд, эффективные и по-человечески правильные, – отметил Владимир Сипягин.