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Жительница Коврова не получала необходимые лекарства

Пришлось вмешаться прокуратуре
Виктория СУХОВА
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Ковровская городская прокуратура провела проверку по жалобе местной жительницы по вопросу соблюдения ее прав на бесплатное получение лекарств и средств диагностики.

- По рекомендациям врача-эндокринолога ей необходимо принимать инсулин и осуществлять самоконтроль сахара в крови. При этом Ковровская городская больница № 2 не обеспечила пациентку необходимым лекарственным препаратом. Также длительное время не был решен вопрос с обеспечением больной средствами диагностики и расходными материалами, - сообщили в областной прокуратуре.

Ковровская городская прокуратура внесла представление главному врачу лечебного учреждения, по результатам рассмотрения которого пациентка обеспечена всеми необходимыми препаратами и средствами диагностики.