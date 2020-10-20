В Гусь-Хрустальном пожарные эвакуировали 8 человек из горящего дома

фото ГУ МЧС по Владимирской области

19 октября в 21.16 в поселке Мезиновсский загорелся частный дом на 4 квартиры.

Когда пожарные приехали на место, оказалось, что пожар случился в одной из квартир. Пожарные сразу же организовали эвакуацию людей, параллельно ликвидируя пожар. Эвакуировано 8 человек, в том числе 2 детей. Погибших и пострадавших нет.

- Пожар был оперативно ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Пожарным удалось отстоять от огня 3 другие квартиры. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 14 человек, - рассказали в областном управлении МЧС.

Причины пожара устанавливаются. Тем не менее, дознаватели МЧС, проводя расследование, склоняются к версии аварийной работы электрооборудования.

Оказалось, что хозяин квартиры смотрел телевизор, находясь на террасе. Потом он пошел в комнату и увидел, что горит другой телевизор. Причем мужчина сообщил, что телевизор на тот момент не работал, а просто был подключен в сеть через удлинитель. Причины пожара будут установлены при содействии специалистов испытательной пожарной лаборатории.