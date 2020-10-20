Трасса М-12 пройдет через шесть районов Владимирской области

Маршрут платной трассы М-12, которая пройдет через наш регион, утвердили. Во Владимирской области трассу проложат через несколько населенных пунктов: сельские поселения Нагорное, Петушинское, Пекшинское Петушинского района, сельские поселения Копнинское, Куриловское, Воршинское, Колокшанское Собинского района, городской округ Владимир, сельские поселения Вяткинское, Головинское, Муромцевское, Мошокское Судогодского района, поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района, сельское поселение Малышевское Селивановского района и сельские поселения Ковардицкое, Борисоглебское Муромского района. Напомним, против этой трассы протестовали жители Улыбышево и микрорайона Мостострой. Кроме того, для трассы придется вырубать деревья. Сколько именно зеленых насаждений поляжет – пока подсчитывают, но директор департамента лесного хозяйства Евгений Малышев, зеленые насаждения восстановят и вместо вырубленных посадят новые деревья.