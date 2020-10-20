В Коврове цыганка украла у пенсионерки золотые украшения

Следственный отдел МО МВД России «Ковровский» завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летней жительницы соседнего района. Женщина обвиняется в краже ювелирных изделий из дома пенсионерки.

- Сообщение о краже золотых украшений поступило в полицию в конце августа текущего года. Прибывшим на место происшествия полицейским потерпевшая пояснила, что, возвращаясь домой, на улице обратила внимание на цыганку, а когда вошла в дом, не обнаружила хранившихся в шкафу золотых украшений, - рассказали в областном УМВД.

На шум, поднятый пенсионеркой, отреагировали проходившие мимо молодые люди. Они догнали пытавшуюся скрыться злоумышленницу и удерживали ее до приезда полицейских.

Оказалась, что цыганка вошла во двор через незапертую калитку, нашла хранившийся под ковриком ключ, с помощью которого открыла входную дверь, после чего украла украшения из шкафа.

Уголовное дело направлено в суд. Похищенные золотые украшения на сумму более 26 тысяч рублей были возвращены хозяйке.