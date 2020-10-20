Более шести тысяч владимирцев сделали прививку в мобильном комплексе у "Глобуса". Мобильная форма прививочной кампании организована для повышения доступности вакцинации и для удобства владимирцев.

В октябре во Владимире планируется также организовать вакцинацию от гриппа на дому людей старшей возрастной группы.

Желающим пройти вакцинацию необходимо направить заявку в виде СМС-сообщения по номеру телефона (или по вацапу) 8 (903) 833-77-70, указав ФИО пациента и адрес проживания. Сначала вакцинация будет организована для жителей восточного микрорайона, а затем профилактическая акция охватит другие микрорайоны.

Напомним, в преддверии эпидсезона вакцинопрофилактика против гриппа охватит более 830 тысяч жителей региона – это 60 процентов населения области. По данным на 16 октября, от гриппа уже привито более 276 тысяч жителей Владимирской области, более 92 тысяч из них – дети.

В этом году вакцинация особенно актуальна из-за угрозы коронавирусной инфекции. Грипп ослабляет иммунитет, и на фоне этого заболевания может развиться другая опасная патология, в том числе Covid-19. В особой группе риска – люди старше 65 лет.