Движение по улице Чайковского откроют 22 октября

фото с сайта городской администрации

На минувшей неделе реконструированная сеть на улице Чайковского была включена в систему городского теплоснабжения, и подрядчики приступили к укладке дорожного полотна, чтобы открыть движение транспорта по улице Чайковского в полном объеме.

Сегодня начальник управления ЖКХ администрации города Владимира Алексей Шумник и заместитель технического директора обособленного подразделения АО «ВКС» «Владимиргортеплосеть» Эдуард Будыкин на месте оценили сроки завершения благоустроительных работ, от которых зависит возобновление движения по улице Чайковского городского транспорта, в том числе общественного.

Владимирский филиал компании «Т Плюс» и АО «ВКС», отвечающие за магистральные тепловые сети города Владимира, постараются восстановить дорожное покрытие со дня на день, предельный срок - предстоящий четверг.

Напомним, завершение благоустройства на улице Чайковского является одним из условий начала реконструкции еще одной магистральной сети- на Октябрьском проспекте.

Кроме того, глава города Владимира Андрей Шохин поручил организовать беспрепятственный подъезд горожан к жилым домам, детскому саду № 14 и офисным зданиям. До реконструкции подъезд осуществлялся непосредственно с Октябрьского проспекта. На время реконструкции подъехать во дворы домов и к детскому саду можно будет по Костерину переулку, со стороны улицы Никитской и сквера им. Гоголя. Для этого компания «Т Плюс» оперативно отремонтирует дорогу в Костерином переулке.