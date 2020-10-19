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Общество

Владимирцы все активнее играют на бирже

Уже более 24 тысяч жителей региона открыли индивидуальные инвестиционные счета
Ирина Мальцева
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Как отмечают во Владимирском отделении Банка России, количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых жителями Владимирской области для инвестирования на бирже, с начала года выросло в 1,8 раза. Всего на 1 октября было открыто более 24 тысяч таких счетов. По этому показателю Владимирская область занимает пятое место в Центральном федеральном округе, не считая Москвы и Московской области.

- Владимирцы все активнее идут на финансовый рынок. Это связано с тем, что ставки по депозитам снижаются, и часть граждан ищет альтернативные источники вложения своих средств. Только за III квартал 2020 года количество таких счетов в области выросло на 23,5%, а по итогам 9 месяцев отмечен почти двукратный рост по сравнению с началом 2020 года, – отмечает управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.