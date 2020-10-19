Во Владимире ученица выпала из окна школы и сломала ногу

Несчастный случай произошел днем 19 октября в одной из владимирских школ. По предварительной информации около двенадцати часов дня владимирская пятиклассница выпала из окна второго этажа школы и получила травму ноги – закрытый перелом стопы. ЧП произошло во время урока. Девочка упала на газон под окнами, скорая увезла ее в больницу, где и поставили диагноз. Сейчас прокуратура проверяет все обстоятельства случившегося, после завершения проверки будет дана оценка работе администрации образовательного учреждения, исследованы условия воспитания ребенка в семье.