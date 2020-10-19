Ссора ковровчан из-за сигареты закончилась убийством

Два приятеля ночью гуляли в Коврове по улице Еловой. Один из них отказался дать сигарету товарищу, а когда тот в ответ оскорбил его родственников – полез в драку. Во время потасовки ковровчане упали на крыльцо, сверху оказался тот, что не дал сигарету. Поскольку противник его удерживал, он сумел достать нож и дважды ударил товарища в шею. В итоге тот скончался на месте от потери крови. В суде ковровчанин признал вину, но настаивал, что убивать друга не хотел. Теперь он по решению суда проведет восемь лет в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит каким-то образом заплатить 900 тысяч в качестве компенсации морального вреда и чуть больше 62 тысяч – возмещая моральный ущерб.