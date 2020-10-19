Еще две владимирский школы отправили детей на досрочные каникулы

С понедельника, с 19 октября, еще две школы во Владимире ушли на досрочные каникулы. Отдыхать будут все ученики, с 1 по 11 класс, школы №31 и лицея-интерната №1. Досрочные каникулы продлятся две недели – до 31 октября. Напомним, на прошлой неделе на досрочные каникулы ушли часть учеников школы №11 и №19, а также все ученики школы №2. До этого на внеплановые каникулы, продлившиеся до 16 октября, уходили ребята из школы №16. Причиной во всех случаях стала неблагоприятная эпидситуация. В остальных школах осенние каникулы начнутся планово 26 октября, а во владимирских гимназиях их уже отгуляли в начале месяца. Как отметила директор департамента образования Ольга Беляева, решение о досрочных каникулах принимает директор школы. Он может пойти на это из-за предписания Роспотребнадзора, если заболело более 20% школьников, если на больничный ушли учителя, без которых нормально преподавать невозможно, а также по совокупности всех причин или по предложению родителе