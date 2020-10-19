На Пивобезалкогольном заводе в Гусь-Хрустальном нашли вредителя хлебных запасов

В августе в Гусь-Хрустальном обследовали складское помещение и цех переработки солода на Пивобезалкогольном заводе, на наличие карантинных объектов.

В результате, карантинные вредные организмы не обнаружены, но выявлен вредитель хлебных запасов - малый мучной хрущак. Всего нашли 10 живых вредителей. Это значит, что в цеху провели неэффективное обеззараживание, или вовсе этого не делали.

Управление Россельхознадзора по Владимирской области выдало юрлицу предостережение. Ему пояснили, что при ввозе подкарантинной продукции, а также при ее хранении и использовании, склады нужно регулярно обеззараживать методом фумигации - не реже раза в год.

От предприятия в управление поступило уведомление о принятых мерах по недопущению заражения объекта карантинными вредителями. «Республиканский Фумигационный Отряд», провел обеззараживание складских помещений для хранения и переработки солода.