В Коврове потушили пожар на предприятии по производству акриловых ванн

фото ГУ МЧС по Владимирской области

В 11.41 в областное управление МЧС поступило сообщение о загорании в цехе предприятия «Радомир» по адресу: Ковров, мкр. Заря. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Ковровского и Владимирского гарнизонов по повышенному 2-му номеру вызова.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было сильное задымление в цехе. Были сформированы 3 звена газодымозащитной службы, которые отправились на разведку. Густой черный дым, распространившийся по всем помещениям, значительно ухудшал ход тушения пожара.

Тем не менее, уже в 12.25 пожар был локализован на площади 100 кв.м. Открытое горение ликвидировано в 12.48. В результате пожара сгорел станок и внутренняя отделка цеха по производству акриловых изделий (ванн и дверей).

Эвакуировано 50 человек, есть пострадавший 32-летний мужчина. Его с ожогами отправили в Ковровскую ЦРБ.

В 14.12 полностью ликвидированы последствия пожара. К тушению привлекались 13 единиц техники и 43 человека личного состава.

Причины произошедшего устанавливаются.