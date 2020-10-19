Во Владимирской области дополнительно развернули 70 коек для больных коронавирусом

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции во Владимирской области продолжается создание резервного коечного фонда для лечения пациентов с Covid-19.

В Областном центре специализированных видов медицинской помощи дополнительно развернуто 50 коек, еще 20 мест открыто в Муромской городской больнице №3. При этом специализированные койки в Муроме также рассчитаны для тех, кому требуется хирургическое вмешательство. Ранее пациенты со всей области, нуждающиеся в хирургическом лечении, направлялись во Владимир – в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Таким образом, на сегодняшний день в региональной системе здравоохранения функционирует 928 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В случае необходимости во Владимирской области продолжится развертывание специализированных коек.

Инфекционные госпитали региона оснащены всем необходимым для качественного лечения пациентов с Covid-19. Больницы в достаточном количестве обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Создан запас лекарственных препаратов, используемых для лечения новой коронавирусной инфекции и пневмонии.