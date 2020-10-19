Во Владимирской области с начала года обнаружено 37 незаконных свалок

С начала года сотрудники областного управления Россельхознадзора на 19 земельных участках сельхозназначения выявили несанкционированные свалки в семи районах региона.

В Ковровском, Судогодском, Кольчугинском, Суздальском, Собинском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном районах на общей площади 3,6 га обнаружили 37 свалок ТКО, а это на три свалки больше по сравнению с таким же периодом 2019 года. Правообладателям земель выдано 15 предписаний, обязательных для исполнения. Сотрудники управления выписали штрафов на сумму более 500 тысяч рублей.

За девять месяцев нарушителям направлено 10 досудебных претензий на возмещение вреда почве, как объекту охраны окружающей среды, на сумму более 182 тысяч рублей. Фактически возмещен вред почвам путем проведения рекультивации на площади 0,44 га.

В августе во время проверки в Ковровском районе было выявлено три свалки, общей площадью 0,45 га. Владелицу участка оштрафовали на 20 тысяч рублей. Такое же нарушение выявили на участке у другого владельца участка в Суздальском районе. Он оштрафован на ту же сумму.

С начала года в регионе ликвидировано 15 свалок ТКО на площади 1,24 га.