Певец из Владимира прошел в шоу "Голос"

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25-летний владимирский музыкант Игорь Завазальский прошел этап слепых прослушиваний девятого сезона вокального шоу «Голос». Он исполнил песню Агутина "Что происходит".

Выступление певца членам жюри понравилось, и к нему повернулся Сергей Шнуров.

— Очень рад, что я повернулся один, никакого торга, вы идете в мою команду, вместе мы всех порвем, – сказал лидер группы "Ленинград".

Игорь Завазальский давно занимается музыкой, сам пишет песни, играет на музыкальных инструментах. Пожелаем ему удачи!

Напомним, что в шоу "Голос" уже принимали участие наши земляки Тимофей Копылов, Захар Усенко, Алана Чочиева, Дарья Шигина и Владимир Лаптев.