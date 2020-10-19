В Коврове горело предприятие по производству акриловых ванн

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

В 11.41 на одном из предприятий Коврова произошел пожар. Загорелся цех на территории производственного предприятия по производству акриловых изделий «Радомир» в мкр. Заря.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Ковровского и Владимирского гарнизонов.

На месте работают 13 единиц техники и 43 человека.

- Погибших и пострадавших нет. В 12.48 пожар локализован на площади 100 кв.м, было эвакуировано 50 человек, - сообщили в областном управлении МЧС. - 32-летнего мужчину увезли с ожогами в больницу.

Для установления причин пожара на место будет направлена испытательная пожарная лаборатория.