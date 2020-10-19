Ковровчанин заплатит 200 тысяч рублей за хранение немаркированного табака

Ковровский городской суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным по статье "хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере".

-Летом прошлого года мужчина приобретал в Москве и перевозил на своем автомобиле в Ковров немаркированные табачные изделия иностранного производства, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками. Они предназначались для продажи другим предпринимателям, занимающимся розничной торговлей табачной продукцией, - сообщили в областной прокуратуре.

29 августа 2019 года полицейские задержали его и изъяли крупную партию немаркированных табачных изделий. Подсудимый полностью признал себя виновным.

Государственный обвинитель просил назначить подсудимому наказание в виде штрафа.Соглашаясь с его позицией, суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.