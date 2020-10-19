Во Владимирской области число коек для больных коронавирусом увеличили на 50

За сутки во Владимирской области подтвердили 82 новых случая заболевания Covid-19. Из них 20 – во Владимире, 15 – в Гусь-Хрустальном, 13 – в Муроме, 7 – в Коврове, по 5 – в Гороховце и Петушках, 4 – в Александрове, по 3 – в Кольчугине и Юрьеве-Польском, по 2 – в Меленках, Радужном и Собинке, 1 – в Красной Горбатке. Всего в области зарегистрировано 8508 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вчера сообщалось, что в регионе созданы 878 коек для больных коронавирусом. Сегодня в департаменте здравоохранения отметили, что развернуты еще 50. В итоге - 928 коек. 84 процента из них заняты, свободны – 147.

6255 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 18 октября – 20 человек. За сутки умер один человек. Всего отмечено 246 летальных случаев.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 18 октября – 56, больных с признаками внебольничной пневмонии – 2. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 63 пациента с ОРВИ и 266 – с пневмонией.