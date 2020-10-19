В Петушках нетрезвые друзья угнали машину и хотели уехать в соседний регион к знакомым

В июле прошлого года инспекторами ДПС на трассе М-7 «Волга» в городе Лакинске был остановлен автомобиль «ВАЗ-21093». Водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения и в чужой машине. По данным УМВД по Владимирской области, авто они угнали на парковке в Петушках.

22-летний житель соседней области и 24-летний житель Петушков признались, что разбили боковое стекло машины, повредили замок зажигания и хотели уехать в другой регион к знакомым. Ущерб, причиненный собственнику, составил 120 000 рублей.

Расследование уголовного дела за угон группой лиц по предварительному сговору завершено. Автомобиль возвращен владельцу. Ущерб за повреждение машины молодые люди возместили. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.