В Центре классической музыки состоится открытие XXIII концертного сезона

В Центре классической музыки 23 октября в 18.30 состоится открытие XXIII концертного сезона.

По традиции в концерте-открытии сезона будут участвовать все коллективы Центра: Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор, Детская хоровая капелла Центра классической музыки, солисты - Анастасия Хорошева (меццо-сопрано) и Владимир Байков (бас) под управлением Артема Маркина.

В программе вечера прозвучат два произведения: симфоническая поэма немецкого композитора Рихарда Штрауса «Так говори л Зарату стра» и поэма-кантата Николая Мясковского "Киров с нами".

Цена билета - 300-400 рублей. Количество мест ограничено.