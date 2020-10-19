21-летний житель Мурома, угрожая ножом продавцу, украл деньги из сельского магазина

16 октября в полицию Селивановского района поступило сообщение о краже денег из кассы магазина, который находится в одной из деревень. На место ЧП была направлена следственно-оперативная группа. Продавец рассказала полицейским, что в магазин вошел неизвестный и, угрожая ножом, украл из кассы 8 тысяч рублей. После чего скрылся. По данным УМВД по Владимирской области, вечером того же дня был задержан 21-летний муромлянин.

Установлено, что молодой человек приехал в гости к друзьям, с которыми позже выпил. Находясь в нетрезвом состоянии, он совершил разбой, а потом переоделся и на такси уехал в Муром. Там он потратил все ворованные деньги. Возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия. Проводится проверка на причастность муромлянина к совершению других преступлений. Молодой человек задержан.