С начала года во Владимирской области уничтожили 204 килограмма груш

Сотрудники областного управления Россельхознадзора провели проверки по выявлению запрещенной к ввозу в страну сельхозпродукции. На мелкооптовых фруктово-овощных базах были обнаружены 204,55 кг свежих груш. Фрукты попали под российские контрсанкции, объявленные в отношении ряда западных стран в ответ на ограничительные меры, ранее принятые против РФ. Груши были изъяты и уничтожены.

Кроме того, за девять месяцев во Владимирской области были зафиксированы 195 правонарушений в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора. На нарушителей были наложены штрафы в общем размере в 525,7 тысячи рублей, из которых 429,1 тысячи уже взысканы.