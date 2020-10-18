Во Владимире двенадцатые сутки полицейские и волонтеры ищут женщину

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

7 октября 2020 года жительница Владимира - 43-летняя Татьяна Григорьева - не вернулась домой. До сих пор о ней ничего неизвестно. Двенадцатые сутки, помимо полицейских, ее ищут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Добровольцы отмечают, что женщина может находится в любом городе региона.

Приметы: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза серые. В момент пропажи предположительно была одета в оранжевую куртку, джинсы, черные кроссовки. С собой была коричневая сумка. Особые приметы: носит очки. Если вы могли видеть женщину, сообщите на номер 112 или инфоргу отряда "Лиза Алерт" - 89004812367.