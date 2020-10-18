Во Владимирской области ожидается сильный ветер

По данным Владимирского гидромета, вечером 18 октября и ночью 19-го во Владимире и области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы до 15-18 м/с.

В пресс-службе МЧС отмечают, что такие погодные условия повышают риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе транспорта, увеличением числа ДТП, повреждениями ЛЭП, линий связи и нарушениями в системе ЖКХ. Сотрудники МЧС просят жителей не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями. При возникновении опасной ситуации звоните по номерам 101 и 112.