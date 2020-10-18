Во Владимирской области занято 86% коек для больных коронавирусом

По состоянию на 11:00 18 октября во Владимирской области подтверждено 80 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 18 – во Владимире, 17 – в Гусь-Хрустальном, 15 – в Муроме, 6 – в Коврове, 5 – в Кольчугине, 4 – в Вязниках, по 3 – в Гороховце, Красной Горбатке и Собинке, по 2 – в Камешкове, Меленках и Суздале. Всего в области зарегистрировано 8426 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом мы писали здесь.

В больницах региона - 878 коек для больных коронавирусом. Занято 86% или 752 койки, свободно - 126. В регионе выздоровели 6235 пациентов с Covid-19, в том числе за 17 октября – 17 человек. Двое скончались. Всего в области - 245 летальных случаев.

Число обращений с признаками ОРВИ за сутки - 378, пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 61. На стационарном лечении находится 65 пациентов с ОРВИ и 270 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения Владимирской области: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу: 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43.