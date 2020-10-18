Возгорание дома в Петушинском районе: женщина погибла, мужчину увезли в больницу с отравлением угарным газом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

18 октября в 05.27 пожарным поступил вызов - загорелся дом в садовом товариществе «Родник» Петушинского района. Сотрудники МЧС, прибыв на место, приступили к тушению и не допустили распространения огня на соседний дачный дом. Площадь, охваченная пламенем, составила 17,5 квадратных метров.

На месте ЧП был найден труп женщины 1954 года рождения. Как сообщает пресс-служба МЧС, она постоянно проживала в городе Орехово-Зуево Московской области. Также на пожаре пострадал мужчина 1961 года рождения. Он получил ожоги и отравление угарным газом, был госпитализирован в Петушинскую ЦРБ. Дознаватели установили, что мужчина, выбравшись из горящего дома, успел сообщить соседу о возгорании. Сосед сразу вызвал пожарных.

В сгоревшем доме печного отопления не было. Люди пользовались электрообогревателями. Причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.