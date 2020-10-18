Во Владимирской области выбрали «Народного участкового»: им стал полицейский из областного центра

Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области

Завершился второй этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2020». Он длился с 7 по 16 октября. Жители в ходе онлайн-голосования, которое проходило на сайте УМВД России по Владимирской области, выбирали лучшего участкового.

В течение недели граждане оставляли свои "лайки" за каждого из 18 участников и, тем самым, определили тройку лидеров по сумме набранных голосов. Первое место регионального этапа конкурса получил Александр Коровин - уполномоченный отделения полиции №3 УМВД России по городу Владимиру. Он набрал 7444 голоса.

- Считаю, что участковые - это самые открытые представители органов полиции, так как непосредственно общаются с гражданами. На моем административном участке проживают 3,5 тысячи человек, и к их проблемам я отношусь как к своим личным. Они обращаются со своими бедами, в их числе - семейные скандалы, нанесение телесных повреждений. Работа в полиции для меня - это дело чести, - считает Александр Коровин. Именно он будет представлять наш регион на заключительном этапе конкурса, который стартует 1 ноября. Голосование традиционно пройдет на сайте издания «Комсомольская правда».

Второе место в региональном конкурсе занял Иван Пряхин из суздальской полиции - у него 2348 голосов - и третье - Дмитрий Иванов из камешковской полиции. У него - 238 голосов.