В Покрове загорелась комната общежития

Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области

18 октября в районе семи утра пожарным сообщили о возгорании в комнате общежития на ул. Фейгина в Покрове. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, на место оперативно выехали 11 человек и 5 единиц техники. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться по всей комнате - площадь пожара составила 1,5 квадратных метра. Хозяева успели выйти из горящего помещения - погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае возгорания звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).