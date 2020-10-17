На пожаре в Коврове спасли двух человек

фото МЧС по Владимирской области

17 октября в 16.23 произошел пожар в Коврове. Загорелась квартира на втором этаже 5-этажного жилого дома по адресу ул. Восточная, д. 52/2.

- Незамедлительно сотрудниками МЧС России было сформировано звено газодымозащитной службы. Они проникли в квартиру с использованием трехколенной лестницы в целях разведки и тушения пожара, - рассказали в областном управлении МЧС.

В квартире, где произошел пожар, жильцов не было. Из-за сильного задымления в подъезде пожарные приступили к спасению и эвакуации жильцов. Из соседних квартир с использованием спасательных устройств, подключенных к дыхательным аппаратам, было спасено 2 человека. Еще 7 человек эвакуированы.

Пожар был оперативно потушен на площади 10 кв.м. Сгорела внутренняя отделка и имущество. Причины произошедшего сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.

К ликвидации последствий пожара привлекались 6 единиц техники и 19 человек.